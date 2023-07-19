io comme io イオコムイオ 長袖 ブラウス ストール 白 センソユニコ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！自己紹介、説明文をしっかり読んで頂きご購入宜しくお願い致しますm(__)m■ブランド：iocommeio■カラー：ホワイト■サイズ表記：38■素材：コットン100%■平置きサイズ実寸（㎝）着丈：79身幅：49肩幅：38袖丈：68(多少の誤差はご了承下さい。)■コンディション:B-襟口部分の小さな汚れありの為ストールは脱着可能なのでシンプルなシャツとしても着用できます♪D:デッドストックS:新品未使用品A:使用感の少ない極美品B:一般的な古着程度、目立つ汚れナシC:使用感、目立つ汚れアリ⏬全商品検索⏬#えんじぇるあいすオール#えんじぇるあいすレディスS♧G31
http://narcologia.ru/goods/scissoring858496.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical705001.html
http://narcologia.ru/goods/recommended982090.html
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