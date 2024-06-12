【URBAN RESEARCH DOORS】リネンコットンバックリボンブラウス

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【新品・未使用・未開封・タグ付き】【送料無料・匿名配送・即購入歓迎】【2023Spring/Summer】★背中でキュッと結んだバックリボンがアクセントのブラウスナチュラルな天然素材を使用しリボンアイテムながらも甘さを抑えたデザイン。短すぎない5分袖丈や、フロントデザインをプレーンにすることで全体のシルエットもまとまりがあり、大人の方にも着ていただきやすいように拘りました。軽くてエアリーなリネンコットンの素材は肌離れがよく、気温の高い時期にも快適な着心地を提供。カラーも落ち着いたYELLOWKHAKIにすることで、大人カジュアルなスタイルにマッチします。定価…8,250円(税込)サイズ…Mカラー...YELLOWKHAKI（カーキ）※イエローカーキですが画像参照それほどイエロー感は強くないです素材…リネンコットン（麻50%綿50%）袖丈…半袖柄・デザイン…無地季節感…夏【発送方法】ゆうパケットポスト：中身が見えない袋に入れて発送予定▲折り畳んだ状態での発送になるため、畳みジワ等はご了承ください。(49)