ナラカミーチェ ブラウス 【美品】

シルエットがとても素敵なオススメの一品です。胸元はギャザーがありボリュームアップされ、ウエストラインは細身に絞られ、とても綺麗なラインが出ます。平置きとは異なった姿です(^^)綺麗めでしっかりしたブランド商品です。キャスターや司会業などその他色々正式な場所でもOKです！ナラカミーチェの七分袖少し光沢のある紺色ストライプブラウス着用10回未満です。



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