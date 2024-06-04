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ナラカミーチェ ブラウス 【美品】
商品番号 A20528846097
商品名

ナラカミーチェ ブラウス 【美品】
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルエットがとても素敵なオススメの一品です。胸元はギャザーがありボリュームアップされ、ウエストラインは細身に絞られ、とても綺麗なラインが出ます。平置きとは異なった姿です(^^)綺麗めでしっかりしたブランド商品です。キャスターや司会業などその他色々正式な場所でもOKです！ナラカミーチェの七分袖少し光沢のある紺色ストライプブラウス着用10回未満です。
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