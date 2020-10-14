コロンビア OMNI HEAT オムニヒート3DニットクルートップWomen’s

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OMNIHEAT3DKNITCREWTOPオムニヒート3DニットクルートップWomen’sColumbia(コロンビア)メーカー希望小売価格¥8,690アクティブなパフォーマンスのために作られた軽量なロングスリーブ・トップです。肌触りの良い最先端のサーマルリフレクティブライニングと吸湿発散性に優れた2WAYストレッチ素材を採用し、様々なコンディション下で快適性と保護性能を維持します。1枚でもベースレイヤーとしても使用でき、普段着からエクストリーム登山まで多目的に使用できます。クイックドライ素材の高次元の保温性を持ったクルートップ優れた吸水効果と蒸発散効果を発揮する、クイックドライ素材を使用したクルートップ。リフレクティブプリント表面に施されたドット状の起毛プリントが生地と身体の間に隙間を作り、高次元の保温性も実現します。ラグランスリーブなどの立体感のあるフォルムにより運動性を高めています。生地にはストレッチを効かせて着心地も快適に。インナーとして活躍する冬の登山やトレッキング、スノースポーツにおすすめのアイテムです。サイズ規格：海外サイズ(目安として、普段着用されているサイズより1つ小さいサイズをおすすめします）。素材：ストレッチジャージ（ポリエステル85％、ポリウレタン15％）Omni-Heat™サーマルリフレクティブオムニヒート™3Dオムニウィック用途：ハイキング、スキー、スノーボード、スノースポーツ、登山、雪山、キャンプ検索用アンサー4eldoresoエルドレッソhungerknockハンガーノックvalospicaworkrownrawlowmountainMountainMartialArtsテンプラサイクル道がまっすぐミチガマエルドレッソティートンブロスマウンテンマーシャルアーツワークラウン山と道ベロスピカシェルパパタゴニアダックビルトレランバリカンズランボーイズランガールズRBRGパーゴワークスサロモンアルティメイトディレクションレイドライトノースフェイスAXESQUINアイスブレーカーicebreakeribexアイベックスメリノウールメリノ smartwoolスマートウール