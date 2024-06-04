ワコール　パルファージュナイトブラ（M）

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申し訳御座いませんが価格交渉お断りさせて頂きます。ワコール・パルファージュナイトブラ・キャミソール品番:CCL118size:MCOLOR KO新品未使用の下着類は、単品でのお値下げは出来かねます。おまとめの場合 お値引きさせて頂きます。●コンパクトに発送致します。畳じわ等ご理解くださいませ。●らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便、変更する場合がございますのでご了承くださいませ。●返品、キャンセル等お受け出来ません。