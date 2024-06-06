NECA クレイトス アレスアーマー/ゴッドオブウォー ネカ ゴッドアーマー

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商品詳細
ネカのゴッド・オブ・ウォーアクションフィギュアクレイトスアレスアーマー(２でに出てきた衣装です)写真のもので全てです本体、台座、武器３個(柄部品２個装着済み)揃っているかと思われmす目立つ傷や汚れ、破損や関節の緩みはありません※写真一枚目で剣を背負っていますがジョイントがあるわけではなく 見栄えがいいので紐で背負わせただけです#プレイステーション#ゴッド・オブ・ウォー
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