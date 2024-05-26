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新品　マオメイド　透かし編み　七分袖ニット　メッシュ　ブラウン　ラミー
商品番号 Y50391890901
商品名

新品　マオメイド　透かし編み　七分袖ニット　メッシュ　ブラウン　ラミー
ブランド名 マオメイド
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マオメイド・新品タグなし・素材/画像参照・ブラウン・サイズM/平置き丈約55脇部身幅約44◆綺麗な透かし編みデザイン♪スルッとしたニット素材♪袖はラグランなので計測不能ですが七分袖くらいになります♪マオメイドをご存知の方なら分かると思いますが割と高値のブランドでこちらも日本製で2万円弱しました値下げ交渉は複数購入のみ77771800.
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