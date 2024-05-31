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SS402 MATERIA レース ストレッチ ジャケット ブラック レディース
商品番号 G56878310913
商品名

SS402 MATERIA レース ストレッチ ジャケット ブラック レディース
ブランド名 マテリア
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SS402MATERIAマテリア切替レース花柄ボタンストレッチジャケットブラックレディース38コン状態：状態良好。サイズ：38素材：コットン97　　　ポリウレタン3実寸サイズ（おおよそ）身幅約41着丈約52.5肩幅約38.5袖丈約44裄丈約出品者管理用[SS402]出品中の商品は基本的に古着ユーズドUSEDの一点物1点もの希少レアな物ばかりでトレンドになっているオーバーサイズビッグシルエットワイドシルエットパターン柄物ドロップショルダーアディダスナイキチャンピオンなどのスポーツMIXやステューシーノースフェイスなどのストリート系やアウトドアブランド。アヴィレックスなどのアーミーミリタリー系などラルフローレンやラコステやバーバリーフレッドペリーなどのインポートアメカジファッション。メンズレディース問わずユニセックスでご着用頂けるアイテムがございます(^^)中には70s80s90sのレトロなヴィンテージビンテージUS古着クラシック企業系やバンドTライブTライヴTtourツアーT古着男子古着女子が好む個性的ファッションで有名な菅田将暉さん二階堂ふみさんの様なファッション個性派奇抜総柄幾何学模様などの商品も多数出品させて頂いておりますので商品ページもぜひご覧くださいませ(^-^)/●商品はUSEDですが極力綺麗な状態にしての発送を心掛けております！●古着の為、多少の汚れの見落としがある場合がありますが、ご了承ください。●環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。ご了承くださいませ。
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