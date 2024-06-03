レディース クロコダイル 長財布 紺色 紺 ネイビー

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ネイビースモールクロコのお財布が完成！ | 【公式】東京クロコダイル ... ネイビースモールクロコのお財布が完成！ | 【公式】東京クロコダイル ...

お値下げ不可です。レディースクロコダイル鰐革ラウンドファスナー長財布紺色紺ネイビーサイズ：約タテ12×ヨコ21cm本物のクロコダイルの皮を使用したお財布です。中は二面にパイソンの皮を使用しています。ディノスで11万円程で購入しました。それなりに使用感はありますが、目立つ汚れはございませんのでまだまだお使いいただけるかと思います(^^)実物は画像よりもう少し深みのある落ち着いたお色味です。10枚目が近いです。