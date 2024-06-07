スウェットコンビネゾンMAISON SPECIAL 36



MAISON SPECIAL (メゾンスペシャル) CHIE NINOMIYA スウェットコンビネゾン グレー サイズ:36



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【SALE】Sweat Combination Denim Pants



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CHIE NINOMIYA COLLABORATION＞スウェットコンビネゾン【MAISON ...

着心地にこだわりラフに着られるスウェット素材をチョイス。ふっくらとした肉感がありながら、タフな見た目でソフトな肌触りの生地を使用。しっかりとした生地感でシルエットを綺麗に魅せてくれます。コルセットは締め付けがなく、ウエスト下から広がるデザインや方が華奢に見える細めのストラップ、鎖骨からデコルテを美しく見せるスクエアネックとなっております。パンツはワイドストレートシルエットで体型カバーをしてくれるディテールにこだわったセットアップアイテム。セット着用でコンビネゾン風に着用できます。スタイリングに合わせてトップスとパンツの単品使いでもコーディネートの幅を広げてくれます。サイズ…36S.M身幅40.3/着丈57/ウエスト62.5/股上31.5/股下69.5/もも周り76.4/すそ周り56シルエット···ストレート丈···フルレングス柄・デザイン···その他股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬完売商品です。