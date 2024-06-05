miu miu カゴバック

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説明はあまり要らないかもですが、オシャレで可愛いmiumiuのカゴバックです。全体感を見て綺麗だと思いますが、気になった皮の焼けは写真を掲載していますのでご確認下さい。その他確認事項があればコメント頂ければ対応します！カラー...ピンク