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【タグ付き新品】ピンキー\u0026ダイアン　スーツインナー　定価19000円
商品番号 V19166875264
商品名

【タグ付き新品】ピンキー\u0026ダイアン　スーツインナー　定価19000円
ブランド名 ピンキーアンドダイアン
特別価格 税込 1,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはピンキー\u0026ダイアンのカットソーサイズ　38定価　19000円+税スーツの中に着るように購入しましたが、現在スーツやきれい系の格好をすることがなく出番がないので、新品できれいなうちにどなたか着て頂ける方にお譲りしたいと思います。落ち着いたピンク？(暗めの感じ)お写真にてカラーはご確認下さい。あくまでも１度は人の手に渡っておりますので、細かいことを気にされる方や神経質の方はご遠慮下さい。
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