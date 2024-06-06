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27 バルマン BRAHMIN 花柄 ブラウス シャツ トップス
商品番号 D15802352228
商品名

27 バルマン BRAHMIN 花柄 ブラウス シャツ トップス
ブランド名 バルマン
特別価格 税込 1,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロー頂いたことをご申告頂いた方に限り、心ばかり多めにお値下げ致しますのでコメントでお知らせ下さい^_^※こちらのアイテムは削除の上再出品することがありますので、いいねしたお品物が突如削除されることがあります。本アカウントのフォローでブックマーク代わりにされることを勧めします。---はじめまして。都内在住会社員です。詳しくはプロフィールをお読みいただきたいのですが、幼い頃から専らの道楽は洋服を着ることでした。作られた年代やブランドの垣根を越えて良いものはいいと思うので気ままにファッションを楽しんでおります。大量出品のため、おまとめ買い歓迎です！※プロフィールにお得情報あり※#フォローしましたと申告いただけたらお値引きします#セレクトショップ渦1号店が開店しました#セレクトショップ渦2号店が開店しました着丈59身幅47サイズ表記Mサイズ389号ストレッチ（伸縮性）あり透け感・シアーなし裏地なしとろみなし色イエロー黄色辛子カラシからしホワイトオフホワイトアイボリー白シロ#ピンタックシャツ#バルマン#BRAHMIN#レトロブラウス#レトロシャツ#レトロトップス#古着女子#レースシャツ#レースブラウス#ヴィンテージシャツ#ヴィンテージトップス#ヴィンテージブラウス#レディースオフィスカジュアル#刺繍ブラウス#刺繍シャツ#花柄ブラウス#花柄シャツ#レディースブラウス#ドットブラウス#水玉ブラウス#ナチュラルブラウス#コットンシャツ#シルクブラウス#透け感ブラウス他にも、オフィスカジュアルで使えるワンピースやカーディガン(羽織)、リモートワーク時のパジャマや春夏秋冬に活躍するニットやダウンコート、ストライプ/ドット/ボーダー/チェックなどを使った凝ったデザインのシャツ、トップス、ブラウス、そして、アニマル/動物柄生地のもの、カラフルなTシャツ、Vネックワンピース、流行りのカラーのボトム/パンツ、本革のバッグや財布、スカート、ドレスにパンプス、サロペット/オールインワン、レトロやアンティーク、ヴィンテージなコットン/シルク/リネン（麻）のストールや、プリーツのハイブランドバッグなどありとあらゆる品揃えでお待ちしております♪
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