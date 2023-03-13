【超貴重】aiko雲は白リンゴは赤　PV撮影限定　手紙



雲は白リンゴは赤 （歌・作詞・作曲：aiko 編曲：島田昌典 ...



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2006年6月6日に行われた「雲は白リンゴは赤」のPV撮影にファンクラブで当選して参加しました。その際に会場で配られたaikoからのメッセージチラシです。限定約550名にしか配られていない貴重品です！透明感のあるしっかりした紙質です。17年程前のものになりますので経年劣化や細かな傷等ありますので完美品でない点ご理解頂ける方のご購入お待ちしております。一度出してからはもらった時の封筒に入れて保管していました。ペットや喫煙者はおりません。即購入OKです。値下げ不可#aiko#ライブ#グッズ#雲は白リンゴは赤#限定#レア#貴重#くもりん#PV