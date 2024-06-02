エクラン　ニットセットアップ　ブラウン

カップ···カップなしカラー···ブラウン柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋エクランのニットセットアップです。首元がタートルネックで可愛いです。ベルトもついています。数回着用の美品です。定価17000円ほどでした。



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