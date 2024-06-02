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エクラン　ニットセットアップ　ブラウン
商品番号 P26189740311
商品名

エクラン　ニットセットアップ　ブラウン
ブランド名 エクラン
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カップ···カップなしカラー···ブラウン柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋エクランのニットセットアップです。首元がタートルネックで可愛いです。ベルトもついています。数回着用の美品です。定価17000円ほどでした。
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