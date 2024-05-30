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リンカブル ボンディング トップス 黒
商品番号 B85080419523
商品名

リンカブル ボンディング トップス 黒
ブランド名 ロージーモンスター
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リンカブルのボンディングトップスブラックです。ぷっくりしたシルエットが可愛いです。あまり着る機会がないので出品します。着丈46肩幅47バスト54裾幅53
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