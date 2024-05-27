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CHANEL ♡ スカーフ ヘアバンド ピンク
商品番号 R43893932019
商品名

CHANEL ♡ スカーフ ヘアバンド ピンク
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 19,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用。国内百貨店にて購入しました。カラーPINK【付属品】箱、リボン、カメリア、取扱説明書購入した際と同様にリボンをかけてカメリアをつけて、プチプチで包んでの発送となります。プレゼントにも最適です✨ぜひご相談、ご検討ください！
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