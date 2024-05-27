

新品未使用 CHANEL マトラッセ25 シュルダーバッグ正規保証 | フリマアプリ ラクマ



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【未使用 展示品】シャネル CHANEL マトラッセ 25 2way Wフラップ Wチェーン ショルダー ハンドバッグ 斜め掛け ラムスキン レザー ベージュ ゴールド金具 A01112



【本物保証】 箱・布袋・保付 美品 シャネル CHANEL マトラッセ ココマーク フリンジ ショルダーバッグ キャビアスキン 黒 シール付 2番台 | フリマアプリ ラクマ



公式の店舗 開運バッグ！海外セレブ愛用！CHANELマトラッセ Wフラップ ...



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商品詳細｜シャネル マトラッセ 25 Wフラップ クラシックハンドバッグ ...

CHANE大人気！最高級モデル！シャネル「マトラッセWフラップWチェーンクラシックハンドバッグ」※本品は、CHANEL店舗にて正真正銘の本物を保証しております。このバッグは、女性にとって自分自身へのご褒美として手に入れたくなるミニショルダーバッグです。忙しい日々を過ごす中で、上品なスタイルを維持することができ、特別な日には華やかな装いを演出することもできます！ラムスキンは、最高品質の革の一つで、柔らかく滑らかな手触りが特徴的です。CHANELの職人たちは、その繊細な素材を手作業で仕上げることによって、ラムスキンが持つ美しい質感を最大限に引き出しています。ラムスキンに特有の柔らかい質感を保つために、保管方法にも細心の注意を払っています。そんな素敵なマトラッセバッグを手に取って、素晴らしいCHANELの世界観をご堪能ください！◆◇商品説明◆◇サイズ：25×14×6cm（チェーン全長約110）バックポケットマチ付きポケットフリーポケット×4付属品：本体(正規品保証シリアルあり)、CHANEL箱、布袋参考価格1,490,500円◆◇コンディションランク◆◇保管コレクションにて、破損なく新品時の使い心地と変わらずお買い得です！^^✨未使用のためとても革状態が良く気になるきずやよごれはなく綺麗なブランドリユースです！＊外観＊・破損なし！・色褪せなし！・革は柔らかく手に馴染むような質感！＊内観＊・ベタつき破れなし！・ロゴ刻印くっきり綺麗！・ボタンもパチっと留まる！使用予定でしたが、新しくココハンドルを入手したので、こちら出品します！高額商品のため取引履歴のない方、評価の悪い方との取引はお断りさせていただきます。