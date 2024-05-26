EPOR Yバッグ　Medium ブラック×イエロー トートバッグ

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【E'POR】YBAGMediumブラック×イエロー（サイドジップトートバッグ）幅29×高さ25×マチ12持ち手34重さ740g付属品 ショルダーストラップ（未使用）、保存袋今年3月に百貨店の通販で購入して、数時間使用しただけです。黒なので様々なシーンで使って頂けます。全体的に状態は良いと思います。底の金属には少しスレがあります。ショルダーストラップは未使用です。定価は16000円位だったと思います。商品の詳細は公式サイトでご確認下さい。防水対策をして発送します。送料込の価格のため、お値下げ不可です。お値下げ交渉のコメントは即削除＆ブロックします。プロフィール、下記↓の注意事項を必ずお読みの上、購入をお願いします。≡≡≡≡≡≡≡≡≡【注意事項】必ずお読み下さい≡≡≡≡≡≡≡≡≡・土日祝日は発送できません。・コメントなしで購入可能です。・購入意思なしのいいね！は不要です。・購入後のキャンセルは固くお断りします。・購入の際はプロフィールも必ずお読みください。・トラブル防止のため、悪い評価が多い方は購入されないようお願いします。・コメントされてからお返事いただけない方は、即ブロック＆コメント削除させていただきます。・ATM、コンビニ払いの方は必ず支払予定日を連絡ください。連絡できない方は購入を固くお断りします。・受取後は、早めに評価をして頂くようお願いいたします。#EPOR#Yバッグ#ROPE