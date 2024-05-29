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Rode NT1A コンデンサーマイク等
商品番号 O92967734515
商品名

Rode NT1A コンデンサーマイク等
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハードオフで購入したのですが、ほとんど使わず置いていたものですご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください♪発売以来、入門者からプロまで幅広く長い年月にわたり愛され続けてきた、世界的ベストセラーモデルです。余裕のある広いダイナミックレンジで自然で温かみのあるサウンド。米国EM誌において2003年度EDITORSCHOICE受賞お勧めはボーカルレコーディング。ナレーション録りやアコースティック楽器用と様々なシーンに対応します。圧倒的なコストパフォーマンス、高級モデル並みの低ノイズ、高品質なサウンド特性を誇るコンデンサーマイクです。
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