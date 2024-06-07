rienda キャミディテールシャツOP



キャミディティールシャツワンピース



キャミディテールシャツOP



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キャミディテールシャツOP WHT

アクセスありがとうございます！商品は今期完売 riendaのキャミディティールシャツOPです！サイズはSですが、普段Mサイズの私でも普通に切られました同じデザインを2色買いしたので今回はブラックのみ出品させて頂きます定価 ¥143002回ほど着用しましたまるでキャミソールをレイヤードしているかの様なスタイルが1枚で叶う、優秀なワンピースです。シャツのフロントをあえてトレンドのZIP仕様にする事で、旬な雰囲気を醸し出します。キャミソールの前後に紐デザインをあしらったのがPoint。パフスリーブの袖口はあえてカフスの上半分をカットオフしたかのようなディテールを入れる事で、サイドにまで気を抜かないデザインに仕上げました。張りのあるシャツ生地を使用し、夏でもさらっと着られる素材感もお勧めです。カラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···半袖