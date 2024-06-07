L. L.Beanガウン

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1980s L.L.Bean フランネルガウン 表記L



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2021年頃に購入したL.L.Beanのメンズガウンの丈を仕立て直したものです。写真のモデルさんの丈より少し長めに仕立て屋さんで直しています。（身長165センチ着用で）一回程しか着用しておりません。その後自宅で保存しており状態は良いほうかと思います。メンズものなのでモデルさんのように中にたくさん着込んでアウターとして着ても、屋内でガウンとして羽織っても可愛いです♡素敵に着ていただける方、ご検討よろしくお願いします。