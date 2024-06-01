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hholick エイチホリック　エプロンワンピース
商品番号 Q28415473999
商品名

hholick エイチホリック　エプロンワンピース
ブランド名 エイチホリック
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️定価約8,000円◾️カラーブラック◾️サイズF(バスト47㎝、身幅53㎝、ヒップ56㎝、肩ひもより着丈121㎝◾️商品説明（HPより抜粋）ゆったり着こなせるエプロンワンピース。リラックス感のあるシルエットはデイリーにもリゾートにもピッタリ。リブカットソーやTシャツと合わせて。ママも気軽に着て頂けるようにシワになりにくい素材です。コーディネートしやすいブラックをご用意しました。さらっとした着心地でオールシーズン対応。
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