K18 0.12ctダイヤモンド リング　9号

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デザインが素敵な一粒ダイヤのリングです。刻印 K180.12リングサイズ 約9号付属品 なし写真のケースや他のリングは付きません。写真2枚目以降の一粒ダイヤのリングのみの出品です。目立つようなダメージはありませんが、使用していたものなのでアームには細かな生活傷はあります。中古品にご理解いただけます方でご検討よろしくお願い致します。重さはわかりません。材質···ゴールド装飾···ダイヤモンドカラー···ゴールド