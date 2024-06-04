ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
デザインが素敵な一粒ダイヤのリングです。刻印 K180.12リングサイズ 約9号付属品 なし写真のケースや他のリングは付きません。写真2枚目以降の一粒ダイヤのリングのみの出品です。目立つようなダメージはありませんが、使用していたものなのでアームには細かな生活傷はあります。中古品にご理解いただけます方でご検討よろしくお願い致します。重さはわかりません。材質···ゴールド装飾···ダイヤモンドカラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/cowpox137239.html
http://narcologia.ru/goods/stage343797.html
http://narcologia.ru/goods/kindness458105.html
K18 計0.12ct 9石 天然ダイヤモンド 桜モチーフ リング 選べる3カラー
K18 ダイヤモンド0.12ct リング 9号 | フリマアプリ ラクマ
K18 0.12ctダイヤモンド リング 9号-casanovamuebleria.com
インターネット販売 フランスアンティーク ダイヤモンドダブルリング ...
K18WG ダイヤモンド リング 0.12CT - リング(指輪)
K18イエローゴールド ダイヤ リング | 高品質 金・プラチナ
インターネット販売 フランスアンティーク ダイヤモンドダブルリング ...
K18イエローゴールド ダイヤモンドクロスリング（GD-6002 ...
Amazon | 9号 K18PG ダイヤモンド リング0.30ct (9) | リング 通販
インターネット販売 フランスアンティーク ダイヤモンドダブルリング ...
Amazon | 9号 K18PG ダイヤモンド リング0.30ct (9) | リング 通販
K18イエローゴールドダイヤモンドリング（ピンキーリング）(RFR049 ...
インターネット販売 フランスアンティーク ダイヤモンドダブルリング ...
http://narcologia.ru/goods/cowpox137239.html
http://narcologia.ru/goods/stage343797.html
http://narcologia.ru/goods/kindness458105.html
K18 計0.12ct 9石 天然ダイヤモンド 桜モチーフ リング 選べる3カラー
K18 ダイヤモンド0.12ct リング 9号 | フリマアプリ ラクマ
K18 0.12ctダイヤモンド リング 9号-casanovamuebleria.com
インターネット販売 フランスアンティーク ダイヤモンドダブルリング ...
K18WG ダイヤモンド リング 0.12CT - リング(指輪)
K18イエローゴールド ダイヤ リング | 高品質 金・プラチナ
インターネット販売 フランスアンティーク ダイヤモンドダブルリング ...
K18イエローゴールド ダイヤモンドクロスリング（GD-6002 ...
Amazon | 9号 K18PG ダイヤモンド リング0.30ct (9) | リング 通販
インターネット販売 フランスアンティーク ダイヤモンドダブルリング ...
Amazon | 9号 K18PG ダイヤモンド リング0.30ct (9) | リング 通販
K18イエローゴールドダイヤモンドリング（ピンキーリング）(RFR049 ...
インターネット販売 フランスアンティーク ダイヤモンドダブルリング ...