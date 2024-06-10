UAFX Starlight Echo Station

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2023年4月10日にMUSICLANDKEYさんから新品購入したものです。山口和也さんがYouTubeで紹介しているのを見て購入しました。音質にこだわる方にピッタリの究極のディレイだと思います。非常に気に入っていたのですが、自室の電源環境を改善する為に軍資金が必要になり、こちらは出品する事にしました。非喫煙者で室内使用のみの美品です。ご検討よろしくお願い致します。※ファクトリーリセット済みです。【他HPより抜粋】比類なき、本格的なビンテージ＆モダン・ディレイ・エフェクト。UAFXStarlightEchoStationは、超強力なストンプボックス内に、クラシックなテープエコー、バケツリレー方式、そしてデジタルディレイの驚異的なエミュレーションを搭載し、音のタイムトラベルへあなたを誘います。革新的なUAFXデュアル・エンジン・プロセッシングと揺るぎないサウンドクオリティーを誇るStarlightは、ディレイエフェクトの新たなベンチマークを定め、今後数十年に渡ってイマジネーションの彼方へ旅するために美しく、堅牢に造られています。・これまでのストンプボックスを凌駕する、最も本格的なテープ、バケツリレー、デジタル・ディレイを提供・象徴的なテープエコーの実機を見事に再現。New、Used、Wornの3種類からテープ／マシンを選択可能・実機のカラー、テクスチャー、トーンを含む、伝説的なバケツリレー式アナログディレイの再現・ダイナミックで刺激的なモジュレーションを備える、スタジオ品質の無垢なデジタルディレイ・お気に入りのプリセットの保存と呼び出し、サイレント・スイッチング、スピルオーバー、タップテンポ、トゥルー／バッファード・バイパス、トレール*・アナログ・ドライ・スルー、ステレオ／デュアルモノ・オペレーション、エフェクトごとに設定可能なモジュレーション