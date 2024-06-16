美品　トゥービーシック リボン　スカート花柄　ドッキング　ワンピース　ブラック

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商品詳細
TOBECHIC トゥービーシックトゥービーシックのワンピースのご紹介ですサイドファスナー表上綿６０％キュプラ４０％（ストレッチ）スカート ポリエステル裏ポリエステルカラーブラックサイズ４０肩幅 約３６ｃｍ着丈 約９２cm身幅 約４２ｃｍ袖丈 約１０ｃm※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。使用感もそれほどなく、状態は良いと思います裾付近糸引き箇所有気になるような大きなダメージ等はないと思います225
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