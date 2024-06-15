格安✨プラダ ハンドバッグ キャンバス グリーン レザー グレー 白タグ

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商品詳細
●アイテムPRADAプラダハンドバッグトートバッグロゴ型押しロゴ柄総柄白タグメンズレディースユニセックス●カラーグリーングレー緑色●素材レザーキャンバス●サイズ高さ:約29cm横幅:約30cmマチ:約10cmハンドル持ち手:約40cm平置き実寸。●状態中古品ですので使用感、汚れはありますが、全体的にこれといったダメージは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。●注意事項大手ブランド市場にて購入したものになります。商品は真贋鑑定済みです。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。no.400
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