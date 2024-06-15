✨良品✨COACH コーチ ソーホー ショルダーバッグ ワンショルダーバッグ

ご覧いただきありがとうございます❗️COACHコーチソーホーショルダーバッグワンショルダーバッグ斜めがけトートバッグ肩掛けバックかばん鞄手持ち手提げかばんサブバッグクロスボディビンテージヴィンテージレザー本革革皮通勤通学旅行フォーマルエレガンスおしゃれ素敵冠婚葬祭シンプルマグネットチャームレディース■カラーイエローベージュ■仕様ポケットの数外側:1内側:3■付属品チャーム■素材レザー■サイズ(cm)・ヨコ:29・タテ:27・マチ:4・ショルダー:123・重量:600g※平置き測定です。※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■配送宅配便コンパクトにして、簡易梱包で発送させて頂きます。※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。■購入場所大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)■状態ヴィンテージ品の為全体的に多少の使用感と経年劣化による染みスレがありますが、普段使いには問題なく使用できまだまだ長くご愛用頂けるかと思います。ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします！⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します。■注意事項・バッグのみの出品になります。・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。✨✨フォロー割引✨✨お得なフォロー割を用意しております❗️詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)フォロワー限定セールなども行っているので、是非フォローお待ちしております‼️他にもたくさんの素敵な商品をご紹介中❗️#FBsBrandAvenueCOACHタイプ別はこちら❗️#FBsBrandAvenueトートバッグ#FBsBrandAvenueショルダーバッグ古物商許可も頂いておりますので、ご安心ください！管理番号BJ740128C



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