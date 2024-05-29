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LANVIN en Bleu ハイネックカットソー
商品番号 O64138486537
商品名

LANVIN en Bleu ハイネックカットソー
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ランバンオンブルーのカットソーです。シンプルなデザインですが、後ろのアウトジップがランバンらしいデザイン。数回着用程度なので、状態はかなりいいです。⚠️古着であることをご理解の上お求めください。ビニールに入れて、ゆうゆうメルカリ便で発送いたします。
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