LANVIN en Bleu ハイネックカットソー

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ランバンオンブルー LANVIN en Bleu カットソー ノースリーブ ハイネック ファスナー 38 黒 ブラック /CT レディース



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タックスリーブカットソー[品番：LAVW0011356]｜LANVIN en Bleu ...

ランバンオンブルーのカットソーです。シンプルなデザインですが、後ろのアウトジップがランバンらしいデザイン。数回着用程度なので、状態はかなりいいです。⚠️古着であることをご理解の上お求めください。ビニールに入れて、ゆうゆうメルカリ便で発送いたします。