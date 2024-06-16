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Spick\u0026Span　スピックアンドスパン　ネイビーフレンチスリーブレースシャツ
商品番号 R12576663294
商品名

Spick\u0026Span　スピックアンドスパン　ネイビーフレンチスリーブレースシャツ
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。⚠️自己紹介は必読お願いします！他にも出品していますので是非ご覧ください！#tktkレディース一覧➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰ブランド:Spick\u0026Span身幅約48.5cm肩幅約44cm着丈約50cm平置きでの採寸です。素人採寸のため、多少の誤差はあるかもしれませんのでご承知おきください。商品の状態:首もと内側に汚れあり。袖あたりの色褪せあり。傷などはないので、問題なく着用していただけます。保管の都合上、折り畳みしわが付いたりすることもあります。中古品の為、元の商品のデザインや形状を把握できかねますので予めご了承ください。古着としてご理解の上、ご検討ください。神経質な方はご遠慮ください。➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰◎フォロー割してます◎フォローしていただいた方にはお値引き可能ですので必ず購入前にコメントください！No.1083#AKG146BM051
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