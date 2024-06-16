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クリスチャンディオール　DIOR 希少　ヴィンテージ　ポロシャツ　トップス
商品番号 Q48506692067
商品名

クリスチャンディオール　DIOR 希少　ヴィンテージ　ポロシャツ　トップス
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用回数1、2回ですのでかなり美品です♬国内正規店で購入した本物です(*´꒳`*)6/18
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