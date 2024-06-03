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- お値下げしました！！ 新品未使用 HOWDY. ハウディ アシンメトリー
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商品詳細
新品未使用タグ付きです♪オンラインで購入後、着る機会がありませんので、お譲りします。コンパクトに折り畳んで発送いたしますので，畳みジワ等ご了承いただけますようお願い致します。これからの季節に活躍します♪定価 ¥6,800＋tax#howdy#はうでぃ#HOWDY.カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···夏
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