SENSE OF PLACE センスオブプレイス 2WAYボウタイブラウス

センスオブプレイスで購入したブラウスです。大きなリボンがコーディネートを華やかに〇ボウタイはSETなので、付けないでブラウスだけでも使える2WAY〇袖のボリュームも程よくありシルエットの美しさを際立たせてくれます。〇程よいシアー感と色味で秋らしさを表現してくれますstyling着丈はインでもアウトでも使いやすい長さにこだわり、一枚で上品にも、冬にかけてはニットの中に合わせてカジュアルなレイヤードを楽しむのもおすすめ。着こなし次第で様々なスタイリングが楽しめるボウタイブラウスです。