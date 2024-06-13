IENA イエナ別注 A.P.C. アー・ペー・セーロゴTシャツ ネイビー

IENAイエナA.P.C.アー・ペー・セー別注DECALEプリントTシャツネイビー状態:2回着用sizeS肩幅38.・身幅44・着丈48・袖丈24cm素材:綿個人保管のものですので、神経質な方はご購入をお控えくださいませノークレームノーリターンでお願いしますお時間あればプロフィールもご一読くださいませ過去のアーカイブプリントデザインをIENA特注サイズのボディに乗せたコラボTシャツ。トレンドのワイドパンツやハイウエスト、ボリュームボトムスに合わせた際にバランスが良い、少しクロップド丈のデザインがポイント。ジャケットのインナーとして合わせてもおすすめです。#イエナ#フレームワーク#スピックアンドスパン#ドゥーズィエムクラス



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A.P.C./アー・ペー・セー】別注 DECALE プリント Tシャツ（Tシャツ ...



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