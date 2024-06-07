ユナイテッドアローズ⭐︎レース　ピンクトップス

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商品詳細
いただきましたが、似合わず出品します。落ち着いた色合いです。1〜2枚目の写真の色が実物に近いです。裏地ありサイズ表記なく、おそらMサイズかと思います。中古品になりますので、完璧を求める方は、ご遠慮ください。テイスト・シーン···キレイめ色···ピンク簡易包装で発送致します。こんなブランドがお好きな方にもおすすめですナチュラルビューティーベーシックテチチロペピクニック
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