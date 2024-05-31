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l'or ロル　ボリュームギャザーブラウス
商品番号 L81263318094
商品名

l'or ロル　ボリュームギャザーブラウス
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度のみの着用で自宅保管しておりました。カラー:greigeサイズ：FREE着丈：65.0cm肩巾：33.0cmバスト：115.5cm裾まわり：126.0cm桁：76.0cm袖丈：59.5cm(カフス巾：3.0cm含む）袖巾：45.0cm本体ポリエステル：94%ポリウレタン：6%
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