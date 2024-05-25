ラビットファー　ショール　肩掛け　マント　ケープ

【新品未使用】定価14000円買ったものの着る機会がないので出品します。長期自宅保管してました。使用はしてませんが中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。上横幅 約40センチ長さ 約40センチ下横幅 約60センチ※素人採寸ですので誤差ご了承下さい。身長154センチで肩からお腹まで隠れるながさです。真ん中少し長くひし形のようになります。



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