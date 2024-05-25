☆在庫処分 felicitations ペアネックレス カ R-J070 134

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補足説明：felicitationsペアネックレスカップルプレゼントステンレスジュエリーネックレスメンズレディース2個セットBR-J070134複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：【商品内容】ネックレス2本、ネックレス専用BOX２個、メッセージカード1枚、ブランド紙袋1袋【商品仕様メンズ】シルバー＆ブラックジルコニア、ネックレス最大長さ550mm、チェーン太さ1.5mm【商品仕様レディース】ピンクゴールド＆ホワイトジルコニア、ネックレス最大長さ450mm、チェーン太さ1.0mm【材質】スターリングシルバー【最高のプレゼント】誕生日、記念日、クリスマス、バレンタインデー、など恋人へのプレゼントにオススメの一品です。ブランドなど ：//felicitations梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。