新品未使用 COACH キャンバス 2WAYショルダーバッグ エクスプローテッド

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○アイテムCOACHコーチショルダーバッグワンショルダーハンドバッグトートバッグ2wayレザーキャンバスエクスプローテッドクロスボディ肩掛け斜め掛けユニセックス 男女兼用 メンズ レディースゴールド金具ショルダー紐調整可能、取り外し可能馬車ロゴロゴロゴ型押しチャームブラック黒ベージュ○サイズタテ22cmヨコ26～35cmマチ8cmハンドル38cmショルダー紐126cm調整可能、取り外し可能平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態新品未使用、タグ付きです！極美品です！まだまだご使用頂けます！！○詳細コーチのキャンバス2wayのショルダーバッグです！セレクトショップにて購入した確実正規品です。キャンバスバッグで光沢があり高級感に満ち溢れており、ファッションのアクセントとなるバッグとしてはこれ以上にない商品です！デザインをとってもエクスプローテッド、2way、ゴールド金具とコーチの人気のデザイン盛り沢山のアイテムとなっております！機能面でも写真のように普段よく使う携帯、長財布、500mlのペットボトルはもちろん、携帯、タオル、化粧品類全て収納可能で普段使いにぴったりです！お色は人気のカラー、ブラックです！光沢感があり、シックで上品なカラーですしコーディネートにも反映しやすいカラーです！この機会にいかがでしょうか？？カラーブラック黒ベージュ○素材キャンバスレザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。123.0892