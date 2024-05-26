定価１万6千　ピッチン　ペプラム　ベスト　✳︎ カデュネ　ソーノ　cen.

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✳︎お値下げしました✳︎ピッチンのベストです。自宅にて試着のみです！私には少し小さい為泣く泣く出品致します。商品名 パニエパールジレ替えボタン付両サイドにポケットあり定価 16500円カラー ブラックサイズ M 身幅 47 着丈 80cm位