希少【ノースフェイス】フロンティアキャップ

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あまり使う機会が無いので出品しますノースフェイスフロンティアキャップ●エクスペディション用の防寒ギアをモデルにした、寒冷地用のキャップ。●表地には防水透湿性に優れたリサイクルナイロンオックス生地を採用。●耳当て部分のリサイクルポリエステルのファーは、リアルファーのような色合いと肌触り。●毛足が長く、デッドエアをため込み保温性を高めています。●縫い目はシームシーリング加工済み。●耳当てはテープバックルで頭部に巻き上げることも可能。●UVプロテクト（UPF50＋、紫外線カット率95％以上）機能付き。●ウインターキャンプから冬季登山まで、さまざまな冬のアクティビティに重宝するアイテムです。定価13500円