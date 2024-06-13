HERMESケープコッド二重ベルトPM31㎜ \u0026一重アリゲーター替え用ベルト付き

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2021年に国内正規店にて購入しました。エルメスケープコッドPM31㎜ドゥブルトゥールカラー：エトゥープ手首周り：14.5㎝〜16.5㎝（二重ベルト）新品未使用品付属品：専用BOX説明書保証書定価¥411,400同日に一重のアリゲーターのノアールのベルトも入荷したばかりで希少なお品の為、替え用に購入しました。未使用のまま保管しておりましたので、こちらも一緒にお付けした価格にて出品させて頂きます。カラー：ブラック手首周り：14.0㎝〜16.5㎝替え用ベルトも価格改定されており値上がりしており定価10万円弱のお品となりますので是非この機会に。※画像12枚目はベルトを付け替えて撮影したものになります。※アリゲーターのサイテス（保証書）は購入先担当様の個人情報が記載されている為お付け出来ませんのでご了承下さい。詳細は画像８枚目にてご確認頂きますようお願い致します。※アリゲーターの付け替えベルトは購入時より専用の箱や布袋は付いておりません。以下、公式ホームページより抜粋商品番号：W040246WW00サイズ：PM、31mmケースの高さ（ばね棒からばね棒まで）：31mmケースの幅：23mmケース：ステンレススティール反射防止加工サファイアクリスタルダイヤル：シルバーオパーリン製文字盤ムーブメント：クォーツ、スイス製機能：時、分表示3気圧の日常生活防水。レザーブレスレットは水分や湿度に弱い性質がありますので、水分にさらされる恐れのある状況では着用をお控えください。ブレスレット：ドゥブルトゥール・レザーストラップ（ヴォー・スウィフト、カラー：エトゥープ、ロングサイズ、ステンレススティール製ピンバックル）シルバーオパーリン製文字盤レザーストラップ（ヴォー・スウィフト）ロングサイズインターチェンジャブルスイス製すり替え防止のため返品交換を承ることは出来ません。ご了承下さいませ。