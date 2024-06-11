美品　ズッカ　ボーダーシャツ　セクシー　半袖

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商品名:美品 ズッカ ボーダーシャツ セクシー 半袖ブランド・メーカー:zucca ズッカサイズ:採寸結果をご参照くださいカラー:ホワイト/ブルー/グリーン系ズッカのボーダーシャツです。夏の海辺、パーティ、ハロウィンなど熱気を帯びた場所でちょっと涼しめのカラーリングのこのシャツは見た目も最高です！冬は部屋着でチラ見せアタックも良いかもしれません^^#オシャレアイテムは古着のStella↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェックおまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください！【状態】中古。直近でクリーニング済み。使用感はありますが美品です（画像をご確認ください）【サイズ(平置き)】身幅(cm):37.5着丈(cm):58.5ゆき丈(cm):33※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。■状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。■管理番号I_1376876531922415