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CHANEL マトラッセ　三つ折り財布
商品番号 D87968312166
商品名

CHANEL マトラッセ　三つ折り財布
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANEL財布気に入って使っており、使用感があります。パイピング部位に色ハゲ、開いたところにシール剥がし跡があります。箱やカードなどは付属していませんカラー···ブラック
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