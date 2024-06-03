CHANEL シャネル　コココクーン　トートバッグ　ナイロン

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商品詳細
10年程前、韓国のロッテ百貨店で購入しました。大きくて軽く、カジュアルで使い勝手の良いバッグです。秋、￼冬の使用向きです。サイズ タテ27ヨコ50マチ13.5。あくまでもused品です。また、自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。返品返金は受け付けておりません。
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