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Super Beauty ロングカーディガン
商品番号 W29488772825
商品名

Super Beauty ロングカーディガン
ブランド名 スーパービューティー
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アビステSuperBeauty羽織新品未使用タグ付きなのですが、着ると見えない位置にはなりますが襟部分に小さいシミあります※写真６枚目、7枚目参照簡単に落ちそうな汚れなのですが洗濯表記がクリーニングの為そのままになりますサイズ…42着丈···ロングカラー···ホワイトフード···フードなし季節感···春、秋
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