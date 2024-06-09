Super Beauty ロングカーディガン

アビステSuperBeauty羽織新品未使用タグ付きなのですが、着ると見えない位置にはなりますが襟部分に小さいシミあります※写真６枚目、7枚目参照簡単に落ちそうな汚れなのですが洗濯表記がクリーニングの為そのままになりますサイズ…42着丈···ロングカラー···ホワイトフード···フードなし季節感···春、秋



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