FENDI フェンディ ナノバゲット⭐︎

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フェンディポシェットナノバケットフェイクファー7AR844FENDIチャーム白フェンディポシェットフェンディレディースFENDIBAGポーチ金具/僅かなスレ型番7AR844色ホワイト素材フェイクファー金具ゴールド金具サイズW10.5cm×H7cm×D2.2cmチェーンの長さ/最大120cm(調節可)仕様バッグ開閉口/フラップ開閉オープンポケット1フック金具1付属品無し☆*:.とっても可愛いです.:*☆❇︎こちらはブランドオークションにて購入した物になります。※中古品ですので、記載のない僅かなダメージがある場合もあります。予めご了承ください。又、神経質な方、中古品に完璧を求められる方はご遠慮ください。♦︎自宅保管の商品です。猫を飼っていますが、部屋は別にしております。猫アレルギーがある方は、ご遠慮ください。タバコを吸う人はいません。♦︎梱包材は再利用品を使用する場合がございます。御了承ください。