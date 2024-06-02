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FENDI フェンディ ナノバゲット⭐︎
商品番号 I41953401817
商品名

FENDI フェンディ ナノバゲット⭐︎
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 24,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンディポシェットナノバケットフェイクファー7AR844FENDIチャーム白フェンディポシェットフェンディレディースFENDIBAGポーチ金具/僅かなスレ型番7AR844色ホワイト素材フェイクファー金具ゴールド金具サイズW10.5cm×H7cm×D2.2cmチェーンの長さ/最大120cm(調節可)仕様バッグ開閉口/フラップ開閉オープンポケット1フック金具1付属品無し☆*:.とっても可愛いです.:*☆❇︎こちらはブランドオークションにて購入した物になります。※中古品ですので、記載のない僅かなダメージがある場合もあります。予めご了承ください。又、神経質な方、中古品に完璧を求められる方はご遠慮ください。♦︎自宅保管の商品です。猫を飼っていますが、部屋は別にしております。猫アレルギーがある方は、ご遠慮ください。タバコを吸う人はいません。♦︎梱包材は再利用品を使用する場合がございます。御了承ください。
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