【希少品】 布絵肉筆 　チベット仏教 曼荼羅　金彩 仏画 仏絵　肉筆保証

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。サイズ額；66cmx53cm本体；60cmx43cm尚、手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。時代の経過による擦れや汚れは画像にてご確認くださいませ。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#額装#仏教#仏画#仏絵