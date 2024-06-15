【新品】ジャガードレースリボンブラウス AnMILLE

AnMILLEアンミールジャガードレースリボンBSFサイズホワイトWHタグ付き・新品未使用、暗所保管です。リボンは取り外し可能です。目立つ傷や汚れはありませんが一度人の手に渡ったものなのでデリケートな方はご遠慮ください。即購入OK⭕️#AnMILLE#アンミール#evelyn#エブリン



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