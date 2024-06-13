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こちらで購入したのですが三つ折り財布に慣れないためどなたか使って頂きたく出品しました。以下、前出品者様から伺った内容になります。大切に使っていましたがコバ禿げが数箇所ございます。【ブランド】プラダ【カラー】ピンク（PETALO）【購入先】（株）AXES様・日本流通自主管理協会（AACD）正会員企業・2020年12月購入・RFID対応商品【状態】中古三つ折り財布、ギャランティカードカラー...ピンク以上になります。全体的には状態はいいと思います。ボタンも閉まります。箱は送料が掛かる為なしになります。何もなければこのままご購入ください。プラダ財布プラダ三つ折り財布